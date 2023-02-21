Andriy Tsurikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Tsurikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Tsurikov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Andriy Tsurikov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Andriy Tsurikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Tsurikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Andriy Tsurikov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andriy Tsurikov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Andriy Tsurikov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Andriy Tsurikov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Andriy Tsurikov 5 Ekim 1992 tarihinde Zaporizhya şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Цуріков Андрій Володимирович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Andriy Tsurikov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Andriy Tsurikov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Andriy Tsurikov'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Andriy Tsurikov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/tsur1kov77

Andriy Tsurikov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Andriy Tsurikov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Andriy Tsurikov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Andriy Tsurikov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Zaporizhya II

1 Ağustos 2010 yılında Metalurg Z.

1 Ocak 2013 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo Kiev

13 Şubat 2015 yılında Metalurg Z.

30 Haziran 2015 yılında Dinamo Kiev

17 Temmuz 2015 yılında Goverla

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Kiev

5 Ocak 2016 yılında APO Levadiakos

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Kiev

14 Temmuz 2016 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2017 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2017 yılında FK Oleksandriya

1 Temmuz 2019 yılında Jablonec

8 Ocak 2020 yılında SK Dnipro-1

1 Temmuz 2021 yılında Metalist

20 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2022 yılında Metalist

1 Temmuz 2022 yılında FK Oleksandriya

Andriy Tsurikov kimdir

Andriy Tsurikov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Andriy Tsurikov şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Metalurg Zaporizhya

Andriy Tsurikov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 7 numaralı formasıyla 19 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Andriy Tsurikov nereli

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