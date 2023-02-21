Bogdan Kobzar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Kobzar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Kobzar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bogdan Kobzar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bogdan Kobzar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Kobzar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bogdan Kobzar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Kobzar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Kobzar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Kobzar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Kobzar 22 Nisan 2002 tarihinde Rozhyshche, Volyn Oblast şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Кобзар Богдан Михайлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Kobzar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Bogdan Kobzar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Kobzar'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Kobzar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Kobzar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Bogdan Kobzar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Kobzar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Volyn Lutsk U19

1 Ocak 2020 yılında Volyn Lutsk II

1 Eylül 2020 yılında Volyn 2 Lutsk

23 Temmuz 2021 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2022 yılında FK Oleksandriya

Bogdan Kobzar kimdir

Bogdan Kobzar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Kobzar şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 73 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuSSh Rozhyshche (2013-2014), Volyn Lutsk (2014-2019)

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Bogdan Kobzar nereli

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