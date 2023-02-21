Vladyslav Kalitvintsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Kalitvintsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Kalitvintsev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vladyslav Kalitvintsev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vladyslav Kalitvintsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Kalitvintsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vladyslav Kalitvintsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Kalitvintsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Kalitvintsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Kalitvintsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Kalitvintsev 4 Ocak 1993 tarihinde Moskau şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Калітвінцев Владислав Юрійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Kalitvintsev Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vladyslav Kalitvintsev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Kalitvintsev'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Kalitvintsev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/kalitka45

Vladyslav Kalitvintsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Kalitvintsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Vladyslav Kalitvintsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Kalitvintsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Ocak 2010 yılında Dynamo Kyiv II

7 Temmuz 2013 yılında Slovan Liberec

31 Aralık 2013 yılında Dynamo Kyiv II

20 Şubat 2014 yılında Dinamo Kiev

1 Temmuz 2015 yılında Chornomorets

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Kiev

1 Mart 2016 yılında Chornomorets

31 Aralık 2016 yılında Dinamo Kiev

1 Şubat 2017 yılında Zorya Luhansk

31 Aralık 2017 yılında Dinamo Kiev

1 Mart 2019 yılında Arsenal Kyiv

1 Temmuz 2019 yılında Desna

10 Ocak 2022 yılında FK Oleksandriya

Vladyslav Kalitvintsev kimdir

Vladyslav Kalitvintsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Kalitvintsev şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Evro Bis Kiew (-2003)

Vladyslav Kalitvintsev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ocak 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 4 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Vladyslav Kalitvintsev nereli

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