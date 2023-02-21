Bogdan Biloshevskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bogdan Biloshevskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bogdan Biloshevskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bogdan Biloshevskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bogdan Biloshevskyi 12 Ocak 2000 tarihinde Nizhyn, Chernigiv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Білошевський Богдан Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bogdan Biloshevskyi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Bogdan Biloshevskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 10 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bogdan Biloshevskyi'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bogdan Biloshevskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bogdan Biloshevskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bogdan Biloshevskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bogdan Biloshevskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dynamo Kyiv II

25 Ocak 2021 yılında Desna

30 Haziran 2021 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Kiev

10 Ocak 2022 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Bogdan Biloshevskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bogdan Biloshevskyi şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bogdan Biloshevskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv

Ukrayna U21 takımında 22 numaralı formasıyla 3 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 17 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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