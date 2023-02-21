Danil Skorko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Skorko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danil Skorko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Danil Skorko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Danil Skorko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Skorko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Danil Skorko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Danil Skorko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Danil Skorko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Danil Skorko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Danil Skorko 6 Nisan 2002 tarihinde Chernigiv şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Скорко Даніл Павлович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Danil Skorko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Danil Skorko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 15 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Danil Skorko'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Danil Skorko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/skorko19/

Danil Skorko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Danil Skorko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Danil Skorko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Danil Skorko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2018 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

21 Temmuz 2021 yılında Chornomorets

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Kiev

13 Ocak 2022 yılında Zorya Luhansk

15 Ağustos 2022 yılında FK Oleksandriya

Danil Skorko kimdir

Danil Skorko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Danil Skorko şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yunist Chernigiv (2011-2016), Dynamo Kyiv (2016-2019)

Danil Skorko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U16 takımında 19 numaralı formasıyla 17 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Danil Skorko nereli

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