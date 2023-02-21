Georgiy Yermakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Yermakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgiy Yermakov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Georgiy Yermakov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Georgiy Yermakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Yermakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Georgiy Yermakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Yermakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Yermakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Yermakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Yermakov 28 Mart 2002 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Єрмаков Георгій Сергійович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Yermakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Georgiy Yermakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgiy Yermakov'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Yermakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yermakov_geo/

Georgiy Yermakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Yermakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Georgiy Yermakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Yermakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Shakhtar U19

1 Ekim 2019 yılında Shakhtar II

2 Mart 2021 yılında Oleksandriya II

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2021 yılında Shakhtar D.

2 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

14 Temmuz 2022 yılında FK Oleksandriya

Georgiy Yermakov kimdir

Georgiy Yermakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Yermakov şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Georgiy Yermakov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Karel Pojezny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Pojezny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karel Pojezny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karel Pojezny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anderson Pico kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anderson Pico Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lastuvka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Lastuvka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Lastuvka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Shopin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Shopin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Volodymyr Shopin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Volodymyr Shopin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!