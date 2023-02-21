Georgiy Yermakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgiy Yermakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Georgiy Yermakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Georgiy Yermakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Georgiy Yermakov 28 Mart 2002 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Єрмаков Георгій Сергійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Georgiy Yermakov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Georgiy Yermakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Georgiy Yermakov'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Georgiy Yermakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yermakov_geo/

Georgiy Yermakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Georgiy Yermakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Georgiy Yermakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Georgiy Yermakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Shakhtar U19

1 Ekim 2019 yılında Shakhtar II

2 Mart 2021 yılında Oleksandriya II

30 Haziran 2021 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2021 yılında Shakhtar D.

2 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2022 yılında Shakhtar D.

14 Temmuz 2022 yılında FK Oleksandriya

Georgiy Yermakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Georgiy Yermakov şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 79 numaralı formayı giymektedir.

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