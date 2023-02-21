Sergiy Loginov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Loginov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Loginov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Loginov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Loginov 24 Ağustos 1990 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Логінов Сергій Миколайович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Loginov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Sergiy Loginov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sergiy Loginov'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Loginov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/loginov15/

Sergiy Loginov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Loginov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sergiy Loginov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Loginov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2008 yılında Dnipro-75

1 Ocak 2009 yılında Dynamo 2 Kyiv

17 Ağustos 2009 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2010 yılında Prykarpattya

30 Haziran 2011 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2011 yılında Suduva

31 Aralık 2011 yılında Dynamo Kyiv II

1 Şubat 2012 yılında Suduva

1 Ocak 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

12 Eylül 2013 yılında Kremin

1 Temmuz 2014 yılında Vorskla Poltava

17 Temmuz 2015 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2017 yılında SK Dnipro-1

2 Şubat 2023 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2023 yılında SK Dnipro-1

Sergiy Loginov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Loginov şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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ATB Olimp Dnipropetrovsk (2002-2003), DYuSSh-12 Dnipropetrovsk (2005), Yuvileynyi Dnipropetrovsk (2005), Dnipro Dnipropetrovsk (2006-2007)

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