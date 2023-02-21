Sergiy Loginov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Loginov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Loginov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergiy Loginov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Sergiy Loginov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Loginov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Loginov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Loginov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Loginov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Loginov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Loginov 24 Ağustos 1990 tarihinde Dnipropetrovsk şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Логінов Сергій Миколайович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Loginov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Special1Agency yapmaktadır. Sergiy Loginov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Sergiy Loginov'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Loginov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/loginov15/

Sergiy Loginov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Loginov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Sergiy Loginov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Loginov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2008 yılında Dnipro-75

1 Ocak 2009 yılında Dynamo 2 Kyiv

17 Ağustos 2009 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2010 yılında Prykarpattya

30 Haziran 2011 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2011 yılında Suduva

31 Aralık 2011 yılında Dynamo Kyiv II

1 Şubat 2012 yılında Suduva

1 Ocak 2013 yılında Dynamo 2 Kyiv

12 Eylül 2013 yılında Kremin

1 Temmuz 2014 yılında Vorskla Poltava

17 Temmuz 2015 yılında Volyn Lutsk

1 Temmuz 2017 yılında SK Dnipro-1

2 Şubat 2023 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2023 yılında SK Dnipro-1

Sergiy Loginov kimdir

Sergiy Loginov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Loginov şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ATB Olimp Dnipropetrovsk (2002-2003), DYuSSh-12 Dnipropetrovsk (2005), Yuvileynyi Dnipropetrovsk (2005), Dnipro Dnipropetrovsk (2006-2007)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergiy Loginov nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Laco Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laco Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Laco Takacs kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Laco Takacs Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Pidlepenets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Pidlepenets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yevgen Pidlepenets kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yevgen Pidlepenets Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Jan Juroska kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jan Juroska Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Korkishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Korkishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Dmytro Korkishko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Dmytro Korkishko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Son dakika: Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde deprem! Hayatını kaybedenler ve yaralananlar var
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Mersin Valiliği duyurdu! Deprem sonrası okullar tatil edildi
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Acun Survivor yarışmacılarına acı haberi verdi! Deprem felaketini öğrenince gözyaşları sel oldu!
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan İstanbul depremi açıklaması: "Topluma korku salınıyor, İstanbul'da risk yok"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!