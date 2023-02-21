Yuriy Kopyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yuriy Kopyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yuriy Kopyna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yuriy Kopyna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yuriy Kopyna 4 Temmuz 1996 tarihinde Pustomyty, Lviv Oblast şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Копина Юрій Ярославович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yuriy Kopyna Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Igor Shutov yapmaktadır. Yuriy Kopyna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 4 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Yuriy Kopyna'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yuriy Kopyna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yuriy Kopyna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Yuriy Kopyna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yuriy Kopyna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında PFC Lviv

23 Şubat 2017 yılında Rukh Vynnyky

4 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

Yuriy Kopyna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yuriy Kopyna şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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