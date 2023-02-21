Artem Shulyanskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shulyanskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Shulyanskyi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Shulyanskyi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Shulyanskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shulyanskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Shulyanskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Shulyanskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Shulyanskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Shulyanskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Shulyanskyi 11 Nisan 2001 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шулянський Артем Костянтинович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Shulyanskyi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artem Shulyanskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Shulyanskyi'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Artem Shulyanskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Shulyanskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Shulyanskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Shulyanskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dynamo Kyiv U19

4 Temmuz 2022 yılında FK Oleksandriya

Artem Shulyanskyi kimdir

Artem Shulyanskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Shulyanskyi şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsenal Kyiv, Dynamo Kyiv

Artem Shulyanskyi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U19 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Artem Shulyanskyi nereli

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