Mykyta Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mykyta Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mykyta Shevchenko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Mykyta Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mykyta Shevchenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mykyta Shevchenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mykyta Shevchenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mykyta Shevchenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mykyta Shevchenko 26 Ocak 1993 tarihinde Gorlivka, Donetsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Шевченко Микита Русланович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mykyta Shevchenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Mykyta Shevchenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Mykyta Shevchenko'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mykyta Shevchenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/n.shevchenko30/

Mykyta Shevchenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mykyta Shevchenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Mykyta Shevchenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mykyta Shevchenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Shakhtar II

1 Mart 2011 yılında Illichivets

30 Haziran 2012 yılında Shakhtar II

1 Temmuz 2012 yılında Shakhtar D.

18 Temmuz 2013 yılında Zorya Luhansk

30 Haziran 2016 yılında Shakhtar D.

3 Eylül 2018 yılında Karpaty

31 Aralık 2018 yılında Shakhtar D.

12 Şubat 2019 yılında Zorya Luhansk

13 Ocak 2023 yılında FK Oleksandriya

Mykyta Shevchenko kimdir

Mykyta Shevchenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mykyta Shevchenko şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Mykyta Shevchenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna U21 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Mykyta Shevchenko nereli

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