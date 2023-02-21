Valentyn Gorokh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentyn Gorokh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentyn Gorokh kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Valentyn Gorokh ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Valentyn Gorokh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentyn Gorokh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Valentyn Gorokh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Valentyn Gorokh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Valentyn Gorokh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Valentyn Gorokh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Valentyn Gorokh 14 Şubat 2001 tarihinde Slavuta, Khmelnytskyi Oblast şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Горох Валентин Вікторович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Valentyn Gorokh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Trident Consulting yapmaktadır. Valentyn Gorokh, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Valentyn Gorokh'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Valentyn Gorokh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Valentyn Gorokh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Valentyn Gorokh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Valentyn Gorokh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2018 yılında Karpaty U19

1 Ocak 2020 yılında Karpaty II

1 Ağustos 2020 yılında Karpaty

22 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

Valentyn Gorokh kimdir

Valentyn Gorokh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Valentyn Gorokh şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

KOLIFKS Kostopil (2014-2015), UFK-Karpaty Lviv (2015-2018)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Valentyn Gorokh nereli

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