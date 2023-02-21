Vladyslav Baboglo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladyslav Baboglo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladyslav Baboglo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladyslav Baboglo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladyslav Baboglo 14 Kasım 1998 tarihinde Ceadîr-Lunga şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Ukrayna,Moldova uyrukludur.Gerçek adı da Бабогло Владислав Віталійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladyslav Baboglo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vladyslav Baboglo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 1 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Vladyslav Baboglo'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Vladyslav Baboglo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/vbaboglo/

Vladyslav Baboglo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladyslav Baboglo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladyslav Baboglo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladyslav Baboglo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Şubat 2015 yılında C. Odessa U19

13 Temmuz 2017 yılında Oleksandriya II

1 Ocak 2018 yılında FK Oleksandriya

Vladyslav Baboglo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladyslav Baboglo şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vladyslav Baboglo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Chornomorets Odesa

Ukrayna U21 takımında 3 numaralı formasıyla 21 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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