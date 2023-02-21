Denys Miroshnichenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Denys Miroshnichenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Denys Miroshnichenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Denys Miroshnichenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Denys Miroshnichenko 11 Ekim 1994 tarihinde Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Мірошніченко Денис Андрійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Denys Miroshnichenko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Denys Miroshnichenko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Denys Miroshnichenko'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Denys Miroshnichenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Denys Miroshnichenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Denys Miroshnichenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Denys Miroshnichenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Dnipro II

31 Aralık 2012 yılında Kryvbas II

1 Şubat 2013 yılında Kryvbas

8 Temmuz 2013 yılında Karpaty

1 Temmuz 2019 yılında FK Oleksandriya

Denys Miroshnichenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Denys Miroshnichenko şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Denys Miroshnichenko Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ukrayna U21 takımında 16 numaralı formasıyla 24 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U20 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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