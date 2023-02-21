Vikentiy Voloshyn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vikentiy Voloshyn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vikentiy Voloshyn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vikentiy Voloshyn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vikentiy Voloshyn 17 Nisan 2001 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Волошин Вікентій Валерійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vikentiy Voloshyn Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Vikentiy Voloshyn, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 18 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vikentiy Voloshyn'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vikentiy Voloshyn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vikentiy Voloshyn isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vikentiy Voloshyn Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vikentiy Voloshyn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında Dynamo Kyiv U19

1 Temmuz 2019 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Kiev

23 Temmuz 2021 yılında Desna

30 Haziran 2022 yılında Dinamo Kiev

18 Temmuz 2022 yılında FK Oleksandriya

30 Haziran 2023 yılında Dinamo Kiev

Vikentiy Voloshyn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vikentiy Voloshyn şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vikentiy Voloshyn Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Dynamo Kyiv

Ukrayna U19 takımında 9 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

Ukrayna U17 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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