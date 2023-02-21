Sergiy Rybalka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Rybalka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Rybalka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sergiy Rybalka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sergiy Rybalka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Rybalka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sergiy Rybalka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergiy Rybalka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sergiy Rybalka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sergiy Rybalka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sergiy Rybalka 1 Nisan 1990 tarihinde Yamnoe, Sumy Oblast şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Рибалка Сергій Олександрович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sergiy Rybalka Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sergiy Rybalka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 23 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sergiy Rybalka'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sergiy Rybalka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sergiy Rybalka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Sergiy Rybalka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sergiy Rybalka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Arsenal Kharkiv

1 Temmuz 2008 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Şubat 2011 yılında Dynamo Kyiv II

31 Ocak 2013 yılında Slovan Liberec

30 Haziran 2014 yılında Dynamo Kyiv II

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo Kiev

8 Eylül 2017 yılında Sivasspor

30 Haziran 2018 yılında Dinamo Kiev

20 Temmuz 2018 yılında Sivasspor

23 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

Sergiy Rybalka kimdir

Sergiy Rybalka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sergiy Rybalka şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

DYuFK Arsenal Kharkiv

Sergiy Rybalka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ukrayna takımında 18 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Ukrayna U21 takımında 10 numaralı formasıyla 15 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Ukrayna U19 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sergiy Rybalka nereli

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