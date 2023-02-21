Emil Mustafaev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emil Mustafaev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emil Mustafaev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emil Mustafaev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emil Mustafaev 24 Eylül 2001 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Azerbaycan,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Emil Ramil oğlu Mustafayev (ukr. Мустафаєв Еміль Рамільович) şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emil Mustafaev Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emil Mustafaev, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Oleksandriya futbol takımında oynamaktadır. FK Oleksandriya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Emil Mustafaev'nin FK Oleksandriya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emil Mustafaev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emil Mustafaev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emil Mustafaev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emil Mustafaev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Oleksandriya II

1 Temmuz 2021 yılında FK Oleksandriya

Emil Mustafaev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emil Mustafaev şuan FK Oleksandriya takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Emil Mustafaev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

DYuSSh-2 Pioner Kirovograd (2011-2012), Dobro Kyiv (2013), DYuSSh-2 Pioner Kirovograd (2013-2015), DYuSSh-2 Kirovograd (2015-2016), Oleksandriya-Ametyst-2 (2016-2017), DYuSSh-2 Kropyvnytskyi (2017-2018)

Azerbaycan U21 takımında 16 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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