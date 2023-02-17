Anes Krdzalic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Krdzalic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anes Krdzalic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anes Krdzalic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anes Krdzalic 28 Ağu 2004 tarihinde Doboj şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Anes Krdžalić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anes Krdzalic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Niagara Sports Company yapmaktadır. Anes Krdzalic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Anes Krdzalic'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anes Krdzalic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anes Krdzalic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Anes Krdzalic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anes Krdzalic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Din. Zagreb U17

1 Temmuz 2021 yılında Din. Zagreb U19

20 Ocak 2023 yılında NK Kustosija

27 Ocak 2023 yılında NK Olimpija

30 Haziran 2023 yılında NK Kustosija

Anes Krdzalic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anes Krdzalic şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Anes Krdzalic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 10 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 8 numaralı formasıyla 3 Ağu 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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