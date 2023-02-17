Svit Seslar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Svit Seslar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Svit Seslar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Svit Seslar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Svit Seslar 9 Ocak 2002 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Svit Sešlar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Svit Seslar Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Svit Seslar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Svit Seslar'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Svit Seslar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Svit Seslar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Svit Seslar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Svit Seslar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2019 yılında Olimpija U19

14 Eylül 2020 yılında NK Krka U19

9 Şubat 2021 yılında Olimpija U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Olimpija

Svit Seslar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Svit Seslar şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Svit Seslar Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Slovenya U21 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U18 takımında 18 numaralı formasıyla 6 Ağu 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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