Vall Jankovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vall Jankovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vall Jankovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vall Jankovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vall Jankovic 29 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Vall Janković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vall Jankovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vall Jankovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vall Jankovic'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Vall Jankovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vall Jankovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vall Jankovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vall Jankovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

Vall Jankovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vall Jankovic şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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