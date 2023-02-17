Pascal Estrada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pascal Estrada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pascal Estrada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pascal Estrada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pascal Estrada 12 Mart 2002 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Pascal Juan Estrada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pascal Estrada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Pascal Estrada, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Olimpija Ljubljana futbol takımında oynamaktadır. NK Olimpija Ljubljana takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pascal Estrada'nin NK Olimpija Ljubljana ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Pascal Estrada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pascal Estrada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pascal Estrada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pascal Estrada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2010 yılında Pasching Alt.

1 Mart 2016 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında FAL U15

1 Temmuz 2017 yılında FAL U16

1 Temmuz 2018 yılında Wolves U18

1 Temmuz 2020 yılında Wolves U21

15 Temmuz 2022 yılında NK Olimpija

Pascal Estrada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pascal Estrada şuan NK Olimpija Ljubljana takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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