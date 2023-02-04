Anthony Mandrea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anthony Mandrea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anthony Mandrea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anthony Mandrea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anthony Mandrea 25 Aralık 1996 tarihinde Grasse şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Cezayir,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anthony Mandrea Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Anthony Mandrea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anthony Mandrea'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Anthony Mandrea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/mandrea_a/

Anthony Mandrea Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Anthony Mandrea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Anthony Mandrea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anthony Mandrea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Angers SCO B

13 Eylül 2017 yılında Angers SCO

17 Temmuz 2020 yılında SO Cholet

30 Haziran 2021 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2022 yılında SM Caen

Anthony Mandrea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anthony Mandrea şuan SM Caen takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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