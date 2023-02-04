İbrahim Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Cisse 2 Mayıs 1996 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Cisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TALENT LYFE yapmaktadır. İbrahim Cisse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. İbrahim Cisse'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İbrahim Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İbrahim Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Tours B

1 Ekim 2014 yılında Tours FC

9 Temmuz 2018 yılında Angers SCO

14 Ocak 2020 yılında Paris FC

30 Haziran 2020 yılında Angers SCO

11 Temmuz 2020 yılında USL Dunkerque

31 Ağu 2021 yılında SM Caen

İbrahim Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Cisse şuan SM Caen takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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