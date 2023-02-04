Emmanuel Ntim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emmanuel Ntim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emmanuel Ntim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emmanuel Ntim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emmanuel Ntim 12 Mart 1996 tarihinde Kumasi şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emmanuel Ntim Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Supernova Management yapmaktadır. Emmanuel Ntim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Emmanuel Ntim'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Emmanuel Ntim Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Emmanuel Ntim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Emmanuel Ntim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emmanuel Ntim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında VAFC U19

1 Temmuz 2015 yılında Valenciennes B

1 Temmuz 2016 yılında Valenciennes FC

31 Ağu 2017 yılında FC Chambly Oise

30 Haziran 2018 yılında Valenciennes FC

31 Ocak 2019 yılında Trélissac FC

30 Haziran 2019 yılında Valenciennes FC

1 Temmuz 2022 yılında SM Caen

Emmanuel Ntim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emmanuel Ntim şuan SM Caen takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

Emmanuel Ntim Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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