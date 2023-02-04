Yannis Clementia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yannis Clementia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yannis Clementia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yannis Clementia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yannis Clementia 5 Temmuz 1997 tarihinde Fort-de-France şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Martinique,Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yannis Clementia Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Yannis Clementia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 3 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Yannis Clementia'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Yannis Clementia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yannis_clementia/

Yannis Clementia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yannis Clementia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yannis Clementia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yannis Clementia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında JA Drancy U19

1 Temmuz 2014 yılında AC Arles B

1 Temmuz 2015 yılında OGC Nice B

1 Temmuz 2018 yılında OGC Nizza

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

3 Şubat 2021 yılında SM Caen

Yannis Clementia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yannis Clementia şuan SM Caen takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Yannis Clementia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Franciscain (2002-2013), Drancy (2013-2014), Arles (2014-2015)

Martinik takımında 16 numaralı formasıyla 26 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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