Jessy Deminguet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jessy Deminguet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jessy Deminguet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jessy Deminguet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jessy Deminguet 7 Ocak 1998 tarihinde Caen şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jessy Deminguet Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMI SPORTS MANAGEMENT yapmaktadır. Jessy Deminguet, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jessy Deminguet'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jessy Deminguet Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jessy_deminguet/

Jessy Deminguet Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jessy Deminguet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jessy Deminguet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jessy Deminguet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2017 yılında SM Caen

Jessy Deminguet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jessy Deminguet şuan SM Caen takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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