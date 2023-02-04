Romain Thomas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Romain Thomas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Romain Thomas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Romain Thomas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Romain Thomas 12 Haziran 1988 tarihinde Landerneau şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Romain Thomas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Profile yapmaktadır. Romain Thomas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Romain Thomas'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Romain Thomas Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Romain Thomas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Romain Thomas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Romain Thomas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Stade Brestois

7 Ağu 2008 yılında Pacy Ménilles

30 Haziran 2009 yılında Stade Brestois

1 Temmuz 2010 yılında Carquefou

1 Temmuz 2013 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2022 yılında SM Caen

Romain Thomas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Romain Thomas şuan SM Caen takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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