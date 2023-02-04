Hugo Vandermersch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hugo Vandermersch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Hugo Vandermersch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Hugo Vandermersch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Hugo Vandermersch 5 Mayıs 1999 tarihinde Blendecques şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Hugo Vandermersch Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carmenta yapmaktadır. Hugo Vandermersch, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Hugo Vandermersch'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Hugo Vandermersch Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/hugo_vandermersch/

Hugo Vandermersch Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Hugo Vandermersch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Hugo Vandermersch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Hugo Vandermersch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında SM Caen B

1 Temmuz 2019 yılında SM Caen

Hugo Vandermersch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Hugo Vandermersch şuan SM Caen takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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