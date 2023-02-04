Bilal Brahimi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Brahimi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Brahimi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Brahimi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Brahimi 28 Mart 2000 tarihinde Villepinte şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Fransa,Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Brahimi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Future Football Consulting yapmaktadır. Bilal Brahimi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bilal Brahimi'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Bilal Brahimi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bilal Brahimi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bilal Brahimi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Brahimi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Troyes B

27 Eylül 2020 yılında Le Havre B

1 Temmuz 2021 yılında USL Dunkerque

1 Temmuz 2022 yılında SM Caen

Bilal Brahimi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Brahimi şuan SM Caen takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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