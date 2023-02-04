Yoann Court kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yoann Court Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yoann Court adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yoann Court Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yoann Court 14 Ocak 1990 tarihinde Carpentras şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yoann Court Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Team Management yapmaktadır. Yoann Court, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SM Caen futbol takımında oynamaktadır. SM Caen takımına 18 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Yoann Court'nin SM Caen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yoann Court Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Yoann Court isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Yoann Court Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yoann Court futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Olymp. Lyon B

1 Temmuz 2010 yılında CS Sedan

18 Temmuz 2013 yılında Troyes

1 Temmuz 2016 yılında Ajaccio

5 Ocak 2018 yılında Bourg-en-Bresse

1 Temmuz 2018 yılında Stade Brestois

18 Eylül 2020 yılında SM Caen

Yoann Court Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yoann Court şuan SM Caen takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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