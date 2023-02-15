Ari Freyr Skulason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Freyr Skulason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Freyr Skulason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ari Freyr Skulason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ari Freyr Skulason 14 Mayıs 1987 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ari Freyr Skulason Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Ari Freyr Skulason, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ari Freyr Skulason'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ari Freyr Skulason Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jondadib/

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Ari Freyr Skulason Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ari Freyr Skulason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ari Freyr Skulason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ari Freyr Skulason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2003 yılında Heerenveen U17

2 Haziran 2005 yılında Valur

15 Ağu 2006 yılında Häcken

1 Ocak 2008 yılında GIF Sundsvall

31 Temmuz 2013 yılında Odense BK

18 Temmuz 2016 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2019 yılında KV Oostende

31 Mart 2021 yılında Norrköping

Ari Freyr Skulason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ari Freyr Skulason şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Ari Freyr Skulason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 23 numaralı formasıyla 10 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 83 maçta 0 gol atmıştır.

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