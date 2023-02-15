Ari Freyr Skulason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Freyr Skulason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ari Freyr Skulason kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ari Freyr Skulason ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Ari Freyr Skulason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ari Freyr Skulason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ari Freyr Skulason

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ari Freyr Skulason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ari Freyr Skulason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ari Freyr Skulason 14 Mayıs 1987 tarihinde Reykjavík şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Aslen İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ari Freyr Skulason Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Ari Freyr Skulason, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 31 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Ari Freyr Skulason'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Ari Freyr Skulason Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jondadib/

Ari Freyr Skulasonboyu ve yaşı kaç

Ari Freyr Skulason Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Ari Freyr Skulason isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Ari Freyr Skulason Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ari Freyr Skulason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Şubat 2003 yılında Heerenveen U17

2 Haziran 2005 yılında Valur

15 Ağu 2006 yılında Häcken

1 Ocak 2008 yılında GIF Sundsvall

31 Temmuz 2013 yılında Odense BK

18 Temmuz 2016 yılında KSC Lokeren

1 Temmuz 2019 yılında KV Oostende

31 Mart 2021 yılında Norrköping

Ari Freyr Skulason kimdir

Ari Freyr Skulason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ari Freyr Skulason şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Ari Freyr Skulason Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 23 numaralı formasıyla 10 Kasım 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 83 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Ari Freyr Skulason nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Hussein Carneil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Carneil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hussein Carneil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Carneil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Ambroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ambroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Ambroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ambroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anders Trondsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Trondsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anders Trondsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Trondsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları