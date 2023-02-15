Moutaz Neffati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Moutaz Neffati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Moutaz Neffati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Moutaz Neffati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Moutaz Neffati 4 Eylül 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Moutaz Neffati Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BR Group Management yapmaktadır. Moutaz Neffati, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 10 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Moutaz Neffati'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Moutaz Neffati Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Moutaz Neffati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Moutaz Neffati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Moutaz Neffati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Haziran 2022 yılında Norrköping

Moutaz Neffati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Moutaz Neffati şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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