Jean Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jean Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jean Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jean Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jean Carlos 9 Haziran 1995 tarihinde Goiânia şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Jean Carlos de Brito şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jean Carlos Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Jean Carlos, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jean Carlos'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jean Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Jean Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jean Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jean Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ocak 2018 yılında Tubarão-SC

29 Haziran 2018 yılında Sport Recife

18 Eylül 2018 yılında Tubarão-SC

3 Şubat 2019 yılında Hammarby

2 Ağu 2019 yılında IK Frej Täby

30 Kasım 2019 yılında Hammarby

27 Ağu 2020 yılında TPS

30 Kasım 2020 yılında Hammarby

26 Şubat 2021 yılında Varbergs BoIS

13 Ocak 2022 yılında Norrköping

Jean Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jean Carlos şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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