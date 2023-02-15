Vito Hammershoy Mistrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Hammershoy Mistrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Vito Hammershoy Mistrati kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Vito Hammershoy Mistrati ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Vito Hammershoy Mistrati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vito Hammershoy Mistrati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vito Hammershoy Mistrati

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vito Hammershoy Mistrati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vito Hammershoy Mistrati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vito Hammershoy Mistrati 15 Haziran 1992 tarihinde Kopenhagen şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Danimarka,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Vito Hammershøy-Mistrati şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vito Hammershoy Mistrati Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Consulting yapmaktadır. Vito Hammershoy Mistrati, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 28 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Vito Hammershoy Mistrati'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Vito Hammershoy Mistratiboyu ve yaşı kaç

Vito Hammershoy Mistrati Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Vito Hammershoy Mistrati isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Vito Hammershoy Mistrati Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vito Hammershoy Mistrati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2011 yılında Naestved BK

1 Temmuz 2012 yılında HB Köge

24 Temmuz 2014 yılında Lyngby BK

4 Şubat 2016 yılında FC Helsingör

1 Temmuz 2017 yılında Hobro IK

6 Temmuz 2019 yılında Randers

1 Temmuz 2022 yılında CFR Cluj

28 Ocak 2023 yılında Norrköping

Vito Hammershoy Mistrati kimdir

Vito Hammershoy Mistrati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vito Hammershoy Mistrati şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Kjöbenhavns Boldklub, FC Midtjylland (bis 2011)

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Vito Hammershoy Mistrati nereli

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