Maic Sema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maic Sema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maic Sema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maic Sema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maic Sema 2 Aralık 1988 tarihinde Lycksele şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsveç,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maic Ndongala Namputu Sema şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maic Sema Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GD Management yapmaktadır. Maic Sema, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Maic Sema'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maic Sema Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maicsema/

Maic Sema Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maic Sema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Maic Sema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maic Sema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Sylvia

1 Temmuz 2007 yılında Hammarby

1 Ocak 2012 yılında Haugesund

2 Eylül 2013 yılında MVV Maastricht

31 Aralık 2013 yılında Haugesund

26 Ocak 2015 yılında AEL Limassol

26 Ocak 2016 yılında Örebro SK

20 Ocak 2018 yılında NorthEast Utd.

27 Mart 2018 yılında GIF Sundsvall

2 Ağu 2019 yılında Norrköping

Maic Sema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maic Sema şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

IF Sylvia Norrköping

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.