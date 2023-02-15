Maic Sema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maic Sema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maic Sema kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maic Sema ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Maic Sema kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maic Sema Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Maic Sema

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maic Sema adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maic Sema Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maic Sema 2 Aralık 1988 tarihinde Lycksele şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsveç,Kongo DC uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maic Ndongala Namputu Sema şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maic Sema Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GD Management yapmaktadır. Maic Sema, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 2 Ağu 2019 tarihinde katılmıştır. Maic Sema'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maic Sema Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/maicsema/

Maic Semaboyu ve yaşı kaç

Maic Sema Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maic Sema isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Maic Sema Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maic Sema futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Sylvia

1 Temmuz 2007 yılında Hammarby

1 Ocak 2012 yılında Haugesund

2 Eylül 2013 yılında MVV Maastricht

31 Aralık 2013 yılında Haugesund

26 Ocak 2015 yılında AEL Limassol

26 Ocak 2016 yılında Örebro SK

20 Ocak 2018 yılında NorthEast Utd.

27 Mart 2018 yılında GIF Sundsvall

2 Ağu 2019 yılında Norrköping

Maic Sema kimdir

Maic Sema Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maic Sema şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

IF Sylvia Norrköping

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maic Sema nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 14 Şubat 2023 Salı maç programı
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Hussein Carneil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Carneil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hussein Carneil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hussein Carneil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Ambroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ambroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Filip Ambroz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Ambroz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sebastian Eriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sebastian Eriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anders Trondsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Trondsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anders Trondsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anders Trondsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Göktan Eker kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği ve kariyeri nedir? Göktan Eker'in biyografisi
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Oscar Aga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oscar Aga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Simon Strand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Simon Strand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Niklas Hult kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Niklas Hult Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler: "Babam enkaz altında, ondan geriye kalan araba anahtarı"
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Canlı yayın açıp Kahramanmaraş depremiyle dalga geçtiler! Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntüler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları