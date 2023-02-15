Noel Sernelius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Noel Sernelius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Noel Sernelius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Noel Sernelius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Noel Sernelius 24 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Noel Sernelius Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Noel Sernelius, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Noel Sernelius'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Noel Sernelius Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Noel Sernelius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Noel Sernelius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Noel Sernelius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2022 yılında Norrköping

Noel Sernelius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Noel Sernelius şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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