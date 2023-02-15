Victor Lind kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Lind Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Victor Lind adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Victor Lind Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Victor Lind 12 Temmuz 2003 tarihinde Løgumkloster şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Danimarka uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Victor Stange Lind şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Victor Lind Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Boutique Transfers yapmaktadır. Victor Lind, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Victor Lind'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Victor Lind Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Victor Lind isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Victor Lind Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Victor Lind futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FCM Altyapı

1 Ağu 2020 yılında Midtjylland U19

1 Temmuz 2021 yılında Midtjylland

31 Ağu 2022 yılında HamKam

31 Aralık 2022 yılında Midtjylland

30 Ocak 2023 yılında Norrköping

31 Aralık 2023 yılında Midtjylland

Victor Lind Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Victor Lind şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Victor Lind Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Haderslev FK, Løgumkloster

Danimarka U21 takımında 15 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Danimarka U20 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.