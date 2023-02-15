İsak Ssewankambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Ssewankambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İsak Ssewankambo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İsak Ssewankambo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İsak Ssewankambo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İsak Ssewankambo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İsak Ssewankambo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İsak Ssewankambo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İsak Ssewankambo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İsak Ssewankambo 27 Şubat 1996 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İsveç,Uganda uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Isak Ssali Ssewankambo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İsak Ssewankambo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. İsak Ssewankambo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Norrköping futbol takımında oynamaktadır. IFK Norrköping takımına 8 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İsak Ssewankambo'nin IFK Norrköping ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

İsak Ssewankamboboyu ve yaşı kaç

İsak Ssewankambo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İsak Ssewankambo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

İsak Ssewankambo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İsak Ssewankambo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Chelsea U21

31 Temmuz 2014 yılında NAC Breda

12 Ocak 2015 yılında Derby U23

3 Mart 2016 yılında Molde

19 Mart 2018 yılında Malmö FF

20 Temmuz 2018 yılında Molde

21 Şubat 2019 yılında Östersund

31 Mart 2022 yılında Sirius

1 Haziran 2022 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2023 yılında Norrköping

İsak Ssewankambo kimdir

İsak Ssewankambo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İsak Ssewankambo şuan IFK Norrköping takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Lärje-Angereds IF (2001-2005, 2007-2012), IFK Göteborg (2005-2007), Chelsea FC (2012-2014)

İsak Ssewankambo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İsveç U21 takımında 8 numaralı formasıyla 5 Haziran 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 2 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U17 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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İsak Ssewankambo nereli

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