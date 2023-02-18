Arijan Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Ademi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arijan Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arijan Ademi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arijan Ademi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arijan Ademi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arijan Ademi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arijan Ademi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arijan Ademi 29 Mayıs 1991 tarihinde Šibenik şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey Makedonya,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arijan Ademi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VPA Sports yapmaktadır. Arijan Ademi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2010 tarihinde katılmıştır. Arijan Ademi'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Arijan Ademiboyu ve yaşı kaç

Arijan Ademi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arijan Ademi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 8.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arijan Ademi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arijan Ademi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında HNK Sibenik

1 Temmuz 2010 yılında Dinamo Zagreb

13 Ocak 2012 yılında NK Lokomotiva

30 Haziran 2012 yılında Dinamo Zagreb

Arijan Ademi kimdir

Arijan Ademi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arijan Ademi şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

HNK Sibenik

Arijan Ademi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 5 numaralı formasıyla 9 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 28 maçta 4 gol atmıştır.

Hırvatistan takımında 20 numaralı formasıyla 6 Şubat 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 2 gol atmıştır.

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Arijan Ademi nereli

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