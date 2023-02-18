Robert Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Ljubicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Robert Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Robert Ljubicic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Robert Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Ljubicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Ljubicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Ljubicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Ljubicic 14 Temmuz 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Ljubičić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Ljubicic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Robert Ljubicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Ljubicic'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Robert Ljubicicboyu ve yaşı kaç

Robert Ljubicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Ljubicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Robert Ljubicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Ljubicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Kasım 2006 yılında Rapid Altyapı

2 Şubat 2009 yılında Sportklub Jgd.

10 Ocak 2014 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2015 yılında St. Pölten U18

1 Ocak 2018 yılında St. Pölten Jun.

18 Mayıs 2018 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

Robert Ljubicic kimdir

Robert Ljubicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Ljubicic şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Favoritner AC (2005-)

Robert Ljubicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Avusturya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Robert Ljubicic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Angel Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Angel Robles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Angel Robles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Barri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Barri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Diego Barri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Diego Barri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Guillermo Martinez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Guillermo Martinez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Brlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Brlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Petar Brlek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Petar Brlek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!