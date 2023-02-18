Robert Ljubicic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Robert Ljubicic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Robert Ljubicic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Robert Ljubicic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Robert Ljubicic 14 Temmuz 1999 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Hırvatistan,Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Robert Ljubičić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Robert Ljubicic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Robert Ljubicic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Robert Ljubicic'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Robert Ljubicic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Robert Ljubicic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Robert Ljubicic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Robert Ljubicic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Kasım 2006 yılında Rapid Altyapı

2 Şubat 2009 yılında Sportklub Jgd.

10 Ocak 2014 yılında St. Pölten U15

1 Temmuz 2014 yılında St. Pölten U16

1 Temmuz 2015 yılında St. Pölten U18

1 Ocak 2018 yılında St. Pölten Jun.

18 Mayıs 2018 yılında SKN St. Pölten

1 Temmuz 2021 yılında Rapid Wien

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

Robert Ljubicic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Robert Ljubicic şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Robert Ljubicic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Favoritner AC (2005-)

Avusturya U21 takımında 6 numaralı formasıyla 4 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U20 takımında 19 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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