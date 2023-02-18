Josip Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Josip Misic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Josip Misic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Josip Misic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Misic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Josip Misic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Josip Misic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Josip Misic 28 Haziran 1994 tarihinde Vinkovci şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Josip Mišić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Josip Misic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MG MEDIATOR TRANSFER yapmaktadır. Josip Misic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Josip Misic'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Josip Misicboyu ve yaşı kaç

Josip Misic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Josip Misic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Josip Misic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Josip Misic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2005 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2009 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2011 yılında NK Osijek U19

1 Temmuz 2012 yılında NK Osijek

26 Ocak 2015 yılında HNK Rijeka

24 Ağu 2015 yılında Spezia Calcio

30 Haziran 2016 yılında HNK Rijeka

6 Ocak 2018 yılında Sporting CP

17 Ocak 2019 yılında PAOK

30 Haziran 2020 yılında Sporting CP

19 Ekim 2020 yılında Dinamo Zagreb

30 Haziran 2021 yılında Sporting CP

1 Temmuz 2021 yılında Dinamo Zagreb

Josip Misic kimdir

Josip Misic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Josip Misic şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Zrinski Bosnjaci (2002-2005), NK Osijek (2005-2012)

Josip Misic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U21 takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Josip Misic nereli

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