Stefan Ristovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ristovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stefan Ristovski kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stefan Ristovski ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stefan Ristovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefan Ristovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stefan Ristovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stefan Ristovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stefan Ristovski 12 Şubat 1992 tarihinde Skopje şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey Makedonya uyrukludur.Gerçek adı da Стефан Ристовски şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stefan Ristovski Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Leonardo Corsi yapmaktadır. Stefan Ristovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 2 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Stefan Ristovski'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stefan Ristovski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stefan_ristovski_13/

Stefan Ristovskiboyu ve yaşı kaç

Stefan Ristovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stefan Ristovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stefan Ristovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stefan Ristovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Vardar

1 Temmuz 2010 yılında Parma U19

1 Temmuz 2011 yılında Crotone

31 Aralık 2011 yılında Parma

1 Ocak 2012 yılında Frosinone

30 Haziran 2012 yılında Parma

5 Temmuz 2012 yılında Bari

30 Haziran 2013 yılında Parma

11 Temmuz 2013 yılında Latina Calcio

30 Haziran 2014 yılında Parma

12 Ocak 2015 yılında Latina Calcio

30 Haziran 2015 yılında Parma

5 Temmuz 2015 yılında Spezia Calcio

7 Temmuz 2015 yılında HNK Rijeka

30 Haziran 2017 yılında Spezia Calcio

4 Temmuz 2017 yılında HNK Rijeka

8 Ağu 2017 yılında Sporting CP

30 Haziran 2018 yılında HNK Rijeka

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP

2 Şubat 2021 yılında Dinamo Zagreb

Stefan Ristovski kimdir

Stefan Ristovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stefan Ristovski şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vardar Skopje, Parma

Stefan Ristovski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kuzey Makedonya takımında 13 numaralı formasıyla 10 Ağu 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 2 gol atmıştır.

Kuzey Makedonya U21 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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Stefan Ristovski nereli

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