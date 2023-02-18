Bosko Sutalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Sutalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bosko Sutalo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bosko Sutalo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bosko Sutalo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bosko Sutalo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bosko Sutalo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bosko Sutalo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bosko Sutalo 1 Ocak 2000 tarihinde Metković şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Boško Šutalo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bosko Sutalo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PROSPORTM yapmaktadır. Bosko Sutalo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GNK Dinamo Zagreb futbol takımında oynamaktadır. GNK Dinamo Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bosko Sutalo'nin GNK Dinamo Zagreb ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Bosko Sutalo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bole_topp/

Bosko Sutaloboyu ve yaşı kaç

Bosko Sutalo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bosko Sutalo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Bosko Sutalo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bosko Sutalo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2015 yılında RNK Split U17

28 Temmuz 2017 yılında NK Osijek U19

15 Ocak 2018 yılında NK Osijek II

15 Ekim 2018 yılında NK Osijek

30 Ocak 2020 yılında Atalanta

25 Ağu 2021 yılında Hellas Verona

30 Haziran 2022 yılında Atalanta

1 Temmuz 2022 yılında Dinamo Zagreb

Bosko Sutalo kimdir

Bosko Sutalo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bosko Sutalo şuan GNK Dinamo Zagreb takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

NK Neretva (2005-2015), RNK Split (2015-2017), NK Osijek (2017-2018)

Bosko Sutalo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hırvatistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 5 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 1 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla 9 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

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Bosko Sutalo nereli

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