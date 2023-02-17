Arnaud Buhler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Buhler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arnaud Buhler kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arnaud Buhler ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arnaud Buhler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arnaud Buhler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arnaud Buhler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arnaud Buhler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arnaud Buhler 17 Ocak 1985 tarihinde Baulmes şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arnaud Buhler Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arnaud Buhler, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Arnaud Buhler'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arnaud Buhlerboyu ve yaşı kaç

Arnaud Buhler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arnaud Buhler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Arnaud Buhler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arnaud Buhler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2001 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2002 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2003 yılında Liverpool

1 Ağu 2003 yılında FC Aarau

30 Haziran 2004 yılında Liverpool

21 Temmuz 2004 yılında FC Aarau

1 Temmuz 2005 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2006 yılında FC Sion

30 Haziran 2007 yılında FC Sochaux

1 Temmuz 2007 yılında FC Sion

26 Mart 2014 yılında Kulüpsüz

19 Mart 2015 yılında Haladás

1 Temmuz 2015 yılında Lausanne-Sport

1 Temmuz 2016 yılında FC Wil 1900

1 Temmuz 2017 yılında FC Bavois

Arnaud Buhler kimdir

Arnaud Buhler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arnaud Buhler şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Baulmes (1994-1997), Yverdon-Sport FC (1997-2001), FC Lausanne-Sport (2001-2002)

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Arnaud Buhler nereli

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