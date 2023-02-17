Muamer Zeneli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muamer Zeneli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muamer Zeneli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muamer Zeneli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muamer Zeneli 31 Mart 1991 tarihinde Kaçanik şehrinde doğmuştur. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muamer Zeneli Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Muamer Zeneli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Muamer Zeneli'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muamer Zeneli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muamer Zeneli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muamer Zeneli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muamer Zeneli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Eylül 2010 yılında FC Echallens

15 Mart 2011 yılında Stade-Lausanne

30 Temmuz 2012 yılında FC Bavois

1 Temmuz 2018 yılında Yverdon Sport

5 Temmuz 2021 yılında FC Echallens

12 Ocak 2022 yılında FC Bavois

Muamer Zeneli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muamer Zeneli şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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