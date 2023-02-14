Florian Hysenaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Florian Hysenaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Florian Hysenaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Florian Hysenaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Florian Hysenaj 20 Temmuz 2001 tarihinde Nyon şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Kosova,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Florian Hysenaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Florian Hysenaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Florian Hysenaj'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Florian Hysenaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Florian Hysenaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Florian Hysenaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Florian Hysenaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Team Vaud U18

1 Temmuz 2019 yılında Team Vaud U21

1 Temmuz 2021 yılında Stade-Lausanne

28 Mart 2022 yılında Team Vaud U21

31 Ocak 2023 yılında FC Bavois

30 Haziran 2023 yılında Team Vaud U21

Florian Hysenaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Florian Hysenaj şuan FC Bavois takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Florian Hysenaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kosova U17 takımında 8 numaralı formasıyla 10 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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