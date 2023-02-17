Nezir Kurtic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nezir Kurtic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nezir Kurtic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nezir Kurtic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nezir Kurtic 6 Ekim 1989 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek,İsviçre uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nezir Kurtic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nezir Kurtic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Nezir Kurtic'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Nezir Kurtic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nezir Kurtic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nezir Kurtic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nezir Kurtic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Echallens

1 Temmuz 2010 yılında ES Malley

1 Temmuz 2012 yılında FC Bavois

Nezir Kurtic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nezir Kurtic şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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