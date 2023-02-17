Julien Maniere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Maniere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Julien Maniere kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Julien Maniere ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Julien Maniere kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Julien Maniere Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Julien Maniere adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Julien Maniere Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Julien Maniere 14 Mayıs 1995 tarihinde doğmuştur.  İsviçre uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Julien Maniere Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Julien Maniere, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Julien Maniere'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Julien Maniereboyu ve yaşı kaç

Julien Maniere Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Julien Maniere isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Julien Maniere Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Julien Maniere futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında ES Malley

1 Ocak 2014 yılında Yverdon Sport

1 Ocak 2016 yılında Sarraz-Eclépens

1 Ocak 2017 yılında FC Vallorbe

1 Temmuz 2017 yılında Azzurri LS

1 Temmuz 2018 yılında FC Echallens

31 Ağu 2021 yılında FC Bavois

Julien Maniere kimdir

Julien Maniere Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Julien Maniere şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Julien Maniere nereli

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