İdriz Bega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdriz Bega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdriz Bega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdriz Bega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdriz Bega 26 Eylül 1999 tarihinde Nyon şehrinde doğmuştur. İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdriz Bega Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPS//YSP yapmaktadır. İdriz Bega, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İdriz Bega'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İdriz Bega Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdriz Bega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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İdriz Bega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdriz Bega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Stade Nyonnais

1 Temmuz 2022 yılında FC Biel-Bienne

1 Eylül 2022 yılında FC Bavois

İdriz Bega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdriz Bega şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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