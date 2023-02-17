Arne Ammerer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arne Ammerer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arne Ammerer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arne Ammerer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arne Ammerer 18 Eylül 1996 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arne Ammerer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Arne Ammerer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 11 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Arne Ammerer'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arne Ammerer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arne Ammerer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arne Ammerer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arne Ammerer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında OÖ U15

1 Temmuz 2011 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2012 yılında AKA SV Ried U18

1 Temmuz 2014 yılında Neuhofen/SVR II

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried

11 Ocak 2021 yılında SKU Amstetten

Arne Ammerer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arne Ammerer şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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