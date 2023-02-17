Can Kurt kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Can Kurt Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Can Kurt adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Can Kurt Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Can Kurt 25 Mayıs 2001 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Can Kurt Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Can Kurt, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SKU Amstetten futbol takımında oynamaktadır. SKU Amstetten takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Can Kurt'nin SKU Amstetten ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Can Kurt Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Can Kurt isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Can Kurt Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Can Kurt futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2011 yılında Rapid Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında AKA Rapid U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Rapid U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Rapid U18

19 Temmuz 2019 yılında SKU Amstetten

Can Kurt Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Can Kurt şuan SKU Amstetten takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

DSV Fortuna 05 (2008-)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.